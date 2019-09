Vous devrez bientôt débourser 5€ de l’heure pour vous garer autour de Forest National (vidéo)

Le parking autour de Forest National va coûter beaucoup plus cher. Un reportage de Camille Mathoulin.

Les places de parking les soirs de spectacle coûteront dorénavant 5 euros de l'heure pendant maximum 4h30. La "zone événement" entrera en phase de test le 1er novembre, elle couvre les rues autour de la salle de spectacle de Forest National. Cette nouvelle provoque l'inquiétude des acteurs économiques installés autour de la salle.

Cette mesure a pour but de faciliter la vie des riverains autour de Forest National en appliquant un tarif spécial les soirs de spectacle. L'objectif est donc d'inciter les spectateurs à privilégier les transports en communs et/ou parking mis à disposition.

Mais ce tarif pourrait avoir un autre impact. Il pourrait décourager les clients qui ne viendront plus à l'avance pour manger dans les restaurants de Forest ou boire un verre et les adhérents du club de tennis qui ne viendront plus jouer les soirs de concert. Ces clients potentiels vont rentrer directement après le spectacle pour ne pas payer en plus.

Les commerçants regrettent de ne pas avoir été concertés avant ce projet. "Les seuls qui subiront les conséquences sont les commerçants aux alentours parce qu'à partir du moment où les gens auront payé 30 euros pour le parking, ils ne vont pas venir trop tôt pour consommer chez nous, ils ne vont pas rester après le concert pour consommer chez nous. Le seul bénéficiaire de ça, ce sont les caisses de la commune, rien d'autre", dénonce Carmelo Gallini, patron du restaurant Le Concerto.