Les familles TRÈS DÉÇUES par l'hommage à Brussels Airport: "On a croisé Charles Michel et il n'a même pas dit bonjour"

Une centaine de personnes se sont rassemblées jeudi matin à partir de 07h45 dans le hall des départs de l'aéroport de Zaventem pour rendre hommage aux victimes de l'attentat qui y a été perpétré il y a deux ans jour pour jour.

Plus d'une cinquantaine de victimes et proches de victimes étaient présents, de même que des membres de la Croix-Rouge de Belgique. Le CEO de Brussels Airport Arnaud Feist était entouré de représentants du gouvernement fédéral, à commencer par le Premier ministre Charles Michel et les ministres Jan Jambon (Sécurité et Intérieur), Didier Reynders (Affaires étrangères), Koen Geens (Justice) et François Bellot (Mobilité et Transports) ainsi que du ministre-président du gouvernement flamand Geert Bourgeois. La ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block a également été aperçue dans le public. Des gerbes de fleurs blanches et rouges ont été déposées devant la plaque commémorative située dans le hall des départs. Une bougie a été allumée. Le public a respecté une minute de silence à 07h58, heure de l'attentat. Aucun discours n'a été prononcé. La cérémonie a été d'une très grande sobriété. Des victimes se sont ensuite recueillies devant la plaque commémorative.



Les associations de victimes ont fait part de leur mécontentement à l'issue de la cérémonie. Les représentants des victimes et certains proches ont déploré que la minute de silence n'ait pas été annoncée dans tout l'aéroport et le fait qu'un cordon les maintenait à distance de la plaque commémorative. Ils reprochent également aux membres du gouvernement fédéral présents de ne pas être venus les saluer. "Ce sont leurs proches qui sont morts. Ce sont eux qui ont été blessés. Le Premier ministre n'est pas même venu saluer le premier rang. On l'a croisé à l'hôtel et il n'a même pas dit bonjour", a ainsi regretté Guillaume Denoix de Saint Marc, fondateur et directeur général de l'Association française des victimes du terrorisme.



















La station Maelbeek plongée dans un émouvant silence



Une minute de silence a été observée ensuite, à 09h11, dans la station de métro Maelbeek. Les victimes et leurs proches ainsi que la délégation officielle, composée notamment du Premier ministre Charles Michel, du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, se sont recueillis dans le hall d'accueil.



La mine sombre, la centaine de personnes rassemblées dans le hall ont rendu hommage aux victimes en observant une minute de silence à 09h11 précises, heure à laquelle Khalid El Bakraoui a déclenché sa ceinture d'explosifs, il y a tout juste deux ans, dans une rame de métro de la ligne 5 immobilisée dans la station Maelbeek, en plein cœur du quartier européen.



Les navetteurs du métro, temporairement à l'arrêt, ont également été invités à se recueillir en silence, de sorte que seuls les souvenirs imprégnaient l'atmosphère de la station martyre. Au terme de cet hommage, ponctué par un morceau de violoncelle, Charles Michel, Rudi Vervoort et Philippe Close ont chacun déposé une couronne de fleurs sans faire de déclarations. A l'extérieur, les forces de l'ordre cernaient les entrées de la station, même si celle-ci restait ouverte au grand public.



Les victimes et leurs proches devaient ensuite être accueillis à l'hôtel Thon, à proximité, tandis que le Premier ministre était attendu au monument érigé en commémoration de toutes les victimes d'attentats terroristes, entre le parc du Cinquantenaire et le rond-point Schuman, pour une cérémonie d'hommage.



Plongeant les voyageurs dans le désarroi le plus profond, l'attentat de la station Maelbeek a fait 16 morts et plus d'une centaine de blessés. Il faisait suite à une première salve d'explosions meurtrières survenues à l'aéroport de Zaventem. Au total, ces attentats, revendiqués par l'organisation djihadiste Etat islamique, ont fait 32 morts et 324 blessés à des degrés divers.