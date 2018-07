Deux braqueurs dévalisent un night-shop à Bruxelles: la police arrête deux suspects

Un majeur et un mineur soupçonnés d'avoir commis mardi soir un braquage à main armée dans un night-shop de Bruxelles ont été interpellés. Ils ont été déférés devant le juge d'instruction et le juge de la jeunesse, indique mercredi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information du quotidien la Dernière Heure.



Les faits se sont produits mardi vers 18h00 dans un night-shop de la rue des Eburons à Bruxelles, où deux individus aux visages dissimulés par une écharpe ont fait irruption avec une arme de poing. Ils ont emporté la caisse, un ordinateur, une tablette ainsi que des cigarettes avant de prendre la fuite. Il n'y a pas eu de blessé et la police a pu rapidement les intercepter.