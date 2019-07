Deux dealers d'héroïne et de cocaïne arrêtés à Schaerbeek

Dans le cadre de sa politique visant à répondre au sentiment d'insécurité autour de la place de la Reine à Schaerbeek, la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a arrêté jeudi dernier deux hommes suspectés de trafic de stupéfiants, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. L.M. (18 ans) et I.S. (22 ans) ont été mis à disposition du Parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction les a placés sous mandat d'arrêt.



Lors d'une perquisition à leur domicile situé rue Léon Mignon à Schaerbeek, les enquêteurs ont mis la main sur 29 boulettes d'héroïne prêtes à la vente ce qui équivaut à 69,3 grammes, un bloc de 27,1 grammes d'héroïne et 3 pacsons de cocaïne.

Les services de police ont aussi retrouvé la somme de 495 euros, divers GSM et une balance de précision. La zone de police Bruxelles-Nord poursuit son effort à pour répondre au sentiment d'insécurité dénoncé par les riverains et les commerçants de la place de la Reine.