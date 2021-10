Deux fusillades à Molenbeek ce week-end: une personne blessée par balle emmenée à l'hôpital

Deux fusillades ont eu lieu sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, au cours du week-end. La première n'a fait aucune victime, mais la seconde a blessé une personne. Le parquet de Bruxelles a précisé, lundi, qu'une enquête était en cours et qu'elle tenterait de déterminer s'il existe un lien entre les deux faits. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté.

La première fusillade a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, vers 00h30, dans la rue Bonnevie à Molenbeek-Saint-Jean. Des coups de feu ont été tirés, mais lorsque la police est arrivée sur place, il n'y avait plus personne. Aucune victime n'a été trouvée et aucune personne ne s'est présentée dans un hôpital des environs avec une blessure par balle.

Dimanche soir, d'autres coups de feu ont retenti, cette fois dans la rue du Presbytère. La police, appelée sur place, a découvert une personne blessée par balle à la jambe. Elle présentait aussi des blessures à la tête et à l'abdomen. La police a ensuite dressé un périmètre de sécurité et la victime a été transportée à l'hôpital. Le laboratoire médico-légal et un expert en balistique sont descendus sur les lieux. Aucun suspect n'a pu être identifié pour l'instant.