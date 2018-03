Deux fusillades ont éclaté à Schaerbeek lundi: la piste du règlement de compte n'est pas exclue

Deux fusillades ont éclaté lundi à Schaerbeek. Dans les deux cas, les coups de feu ont été tirés depuis une voiture en train de rouler vers une personne marchant en rue, indique mardi le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information parue dans le quotidien La Capitale.

On ignore pour l'heure si les deux incidents sont liés. Le parquet a entre temps ouvert deux instructions judiciaires distinctes.



La première fusillade s'est produite lundi matin dans la rue des Palais. Les tirs n'ont pas fait de blessé et d'après le parquet, on ignore encore qui était la cible des auteurs.





Pas de blessés, la voiture des auteurs retrouvée

Le second incident s'est produit vers 15h00 dans la rue des Coteaux où des coups de feu ont été tirés en direction d'un homme depuis une voiture en marche.

Il n'y a de nouveau pas eu de blessé et la voiture des auteurs a pu être retrouvée. Le parquet de Bruxelles a requis un juge d'instruction pour les deux fusillades dont le lien n'est à ce stade pas établi, bien que la piste d'un règlement de compte ne soit pas exclue.