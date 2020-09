Deux individus prennent la fuite avec un enfant après avoir percuté 3 voitures à Uccle

Un accident a eu lieu jeudi vers 06h30 du matin sur la chaussée d'Alsemberg à Uccle, à proximité du crématorium, a indiqué dans la journée Laurent Masset, un porte-parole de la police Marlow (Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort). Les occupants de la voiture en tort ont pris la fuite.



Selon les témoignages et les premiers constats effectués sur place, il apparaît qu'une Citroën immatriculée en France roulait à vive allure et qu'elle a percuté une Porsche en stationnement, puis a rebondi en percutant deux autres véhicules en stationnement. La Citroën et la Porsche sont complètement sinistrées. Les occupants de la Citroën ont pris la fuite à pied avant l'arrivée de la police.

Selon les témoins, il s'agissait de deux jeunes hommes qui n'avaient pas l'air blessés. Ils avaient avec eux un enfant dont l'âge a été estimé à 2 ans, mais la police n'a pas vu de siège pour enfant dans la voiture. Des pleurs d'enfant ont été entendus après l'accident. "On n'a pas eu de retour des hôpitaux mentionnant un enfant blessé", précise Laurent Masset. Le propriétaire de la Citroën a été identifié. L'enquête suit son cours pour retrouver les auteurs. La circulation a été perturbée le temps de faire les constatations d'usage et de dépanner les véhicules.