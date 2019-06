Deux jeunes hommes meurent après un terrible crash sur l'A12 à Laeken: l'Audi S8Plus a "décollé"

Le violent accident s'est produit la nuit de dimanche à lundi sur l'A12 à Laeken.

Burak et Hakan, âgés respectivement de 30 et 26 ans, sont décédés les nuit de dimanche à lundi à bord de l'Audi S8Plus conduite par Burak, gérant d'une société de transport et habitant à Meise.

Les deux hommes roulaient apparemment à vive allure au début de l'autoroute A12 vers Anvers, à la sortie de Bruxelles, lorsque l'accident s'est produit, rapporte La Capitale.

La voiture de luxe aurait percuté le rail de sécurité avant de "décoller" puis d'atterrir "sur un poteau d’éclairage qui l’a sectionné en deux", selon une source qui s'est confiée à Sud Presse.

Il faut dire qu'une telle voiture, valant à peu près 170.000 euros, est conçue pour passer de 0 à 100 km/h au compteur en moins de 4 secondes, avec ses 605 chevaux sous le capot.

La violence du crash n'a laissé aucune chance aux deux occupants. Les deux amateurs de belles voitures revenaient de Knokke et roulaient, semble-t-il, à très vive allure.

Le parquet de Bruxelles a désigné un expert qui s'est rendu sur les lieux du drame afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.