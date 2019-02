Deux malfrats braquent le gérant d'un commerce bruxellois en pleine nuit: la police les a retrouvés cachés dans le bâtiment

(C) Belga

La police est intervenue dimanche à 02H00 du matin pour un braquage en cours dans un magasin de la rue du Marché aux Poulets à Bruxelles, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Deux suspects ont été mis à disposition du parquet.



Les policiers ont appréhendé à l'étage du magasin, cachés derrière un banc, deux suspects âgés de 23 et 24 ans. Ils sont tous deux connus des services de police mais ne font pas l'objet d'un signalement. Les deux jeunes hommes sont en situation illégale sur le territoire belge.



La police avance que les suspects ont attaqué le père du propriétaire du commerce et l'ont dépouillé de sa montre, de son portefeuille ainsi que de la clé de son véhicule. Ils se sont ensuite emparés du fond de caisse, qui s'élevait à moins de 300 euros. L'intégralité des effets dérobés a été retrouvée sur les suspects et restituée. La victime, blessée au-dessus de l'œil, a été transférée à l'hôpital.



Lors de la fouille du bâtiment, les policiers ont constaté que le plafond des sanitaires avait été percé, probablement par les suspects soucieux de s'offrir un chemin de fuite.