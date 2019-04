Deux personnes intoxiquées à Saint-Gilles à cause de chichas

Deux personnes ont fait un malaise vendredi soir à Saint-Gilles (Bruxelles) à cause d'une intoxication au CO due à l'utilisation de pipes à eau, selon les pompiers bruxellois.



Les secours ont été appelés vers 21h50 pour une intervention dans une habitation de la rue Fernand Bernier, où se trouvait un jeune couple. Les ambulanciers ont rapidement détecté une concentration trop élevée en monoxyde de carbone, probablement liée à l'usage de deux pipes à eau, "car aucune autre source de gaz combustibles n'était présente", selon le porte-parole des pompiers.



Le représentant des hommes du feu rappelle qu'il est conseillé, lors de l'usage de narguilés et chicha, de le faire dans une pièce bien ventilée où l'apport d'air frais est assuré.