Deux pizzerias bruxelloises figurent dans le top 50 des meilleures pizzerias d'Europe: comment expliquer leur succès? (vidéo)

Parmi les meilleures pizzas d'Europe, hors Italie, on retrouve deux établissements bruxellois. Ils sont dans le top 50. L'un d'eux se situe à Etterbeek. Les chefs y utilisent exclusivement des produits italiens et plus particulièrement napolitains.

Une pizza parsemée de truffe noire et de jambon San Daniele et une pizza à base de ricotta et crème de champignon: voilà le menu choisi par Henry et Nathalie pour leur première dégustation dans cette pizzeria. "C'est très original, très bon, ça change de ce qu'on a l'habitude de prendre, c'est excellent", estime Henry. "J'aime beaucoup la croûte soufflée, c'est très léger", renchérit Nathalie.

Ces clients viennent pour une raison bien particulière. Pour la première fois, cet établissement bruxellois situé en plein d’Etterbeek est classée comme l’une des 50 meilleures pizzerias d’Europe hors d’Italie. "J'ai pris la pizza napolitaine, elle est très bonne, il y a le goût de l'Italie", dit un autre client. Un goût qui a séduit le jury. Car ici, tous les produits et ingrédients viennent du Sud de l’Italie et plus particulièrement de Naples. Tout comme le chef. "Ce sont les ingrédients, la pâte à pizza et l'inventivité dont je fais preuve [qui font la différence]", dit Ciro Dario, chef pizza de la "Pizza e Bella gourmet".

Les stars du menu sont les pizzas napolitaines contemporaines: 30 cm de diamètre pour permettre à l’air de s’échapper vers le haut et donner un aspect moelleux à la croute. "Elle va cuire 90 secondes dans le four à pizza à 400 degrés, et après, elle est prête à être mangée", explique Ciro Dario.

Pour les plus gourmands, il y a des pizzas au chocolat enrobées d’une crème aux amandes en guise de dessert. "Le pizzaiolo est comme un chef, il crée des pizzas nouvelles avec les produits italiens", renseigne Marco Scaramuzzo, associé-gérant de la "Pizza e Bella".

Une autre enseigne située place Saint Josse à Bruxelles fait partie du top 50 des meilleures pizzerias en Europe.