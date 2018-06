Deux voitures entrent en collision à Schaerbeek: un blessé

Un accident s’est produit ce vendredi soir à Schaerbeek au carrefour entre l’avenue Rogier et la rue des Coteaux. Deux véhicules sont entrés en collision vers 20h20. Une personne a été légèrement blessée. La police de la zone Bruno et les pompiers sont intervenus sur place.



La circulation des bus et trams de la Stib a été interrompue pendant plus d'une heure pour permettre aux secours d’intervenir et aux véhicules accidentés d’être dégagés.