DIRECT Gilets jaunes à Bruxelles: le Premier ministre est prêt à recevoir une délégation

11h18 - "On espère que ça va bouger sinon je ne sais pas ce qu’on va devenir en Belgique", souffle un manifestant. "Quand je pense que dans les années 80/90, on vivait avec 26.000 francs belges de salaire. On vivait tout le mois, on s’amusait bien, on savait sortir. Depuis qu’il y a l’Euro, on s’est fait royalement entubé, désolé de le dire comme ça. Les prix n’arrêtent pas d’augmenter. A quoi ça sert de faire un tax shift ? De donner 100 euros en plus aux gens si de l’autre côté, si on laisse encore les prix s’envoler. L’énergie a encore augmenté de 40%. On ne s’en sortira jamais comme ça. On pourra donner autant qu’on veut aux gens. La nourriture, 21% de taxes", souligne-t-il.

11h16 - Des protestataires bloquent actuellement le consulat de France.

11h14 - Tous les gilets jaunes ne sont pas à Bruxelles. Depuis le barrage filtrant de Courcelles, un gilet jaune explique pourquoi certains d'entre-eux sont montés vers la capitale : "Ils attendent qu'on fonde mais on ne veut pas fondre. Alors on part là-bas" Lire l'article



11h09 - Interviewé par nos journalistes Chantal Monet et Steve Damman, un manifestant s'explique sur la mobilisation en Flandre. "Ils sont un peu plus discrets que les Wallons (...) En Flandre, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement", souligne-t-il.

11h04 - Suite à cette action des gilets jaunes, les tunnels Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés direction Centre, indique Mobiris sur son compte Twitter. Avant d'ajouter: "Les manifestants se rassemblent actuellement sur le carrefour entre l'avenue des Arts (#R20) et la rue de la Loi (#N3). La circulation y est perturbée".

10h58 - Parmi les gilets jaunes, certains ont opté pour une autre couleur... La raison est claire. "Je fais gilet orange pour représenter les pensionnés. Parce que dans le tax shift, les pensionnés n’ont pas été récompensés par le gouvernement. On n’a rien eu. Les salariés moyens dans les entreprises ont eu une augmentation dans leur salaire net, mais les pensionnés n’ont rien reçu. A part les basses pensions. Nous, on ne l’a pas vu", confie l'un d'entre eux au micro de nos journalistes Chantal Monet et Steve Damman. Avant d'ajouter: "Je m’en sors parce que j’ai mon appartement qui est payé. Mais si vous payez un loyer ici à Bruxelles de 800 ou 900 euros, il ne vous reste plus grand-chose pour vivre. J’ai travaillé 48 ans. Je ne comprends pas l’attitude du gouvernement Michel qui lance des fake news. Quand il vient dire que tout le monde a profité tax shift, ce n’est pas vrai, qu’il le dise. Et ça, il ne le dit pas".

10h49 - Le Premier ministre est prêt à recevoir une délégation de gilets jaunes selon la porte-parole de la police interrogée par notre journaliste Laxmi Lota. "On invite les gens pour aller à Arts-Loi pour mener une action pacifique", souligne Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles.

10h40 - Selon des informations de notre journaliste Laxmi Lota, 30 personnes ont été arrêtées pour port d'armes prohibées à la gare Centrale et du Midi. La police a effectué des contrôles ce matin. Cela ne veut cependant pas dire que les individus se rendaient à l'action annoncée des gilets jaunes.

10h38 - Une vingtaine de gilets jaunes étaient dénombrés vers 10h00 du matin, vendredi, au carrefour Arts-Loi, et environ 45 autres au niveau de la gare du Midi, annonce Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ixelles.



Elle précise que pour l'instant tout se passe dans le calme. Une manifestation avait initialement été annoncée au départ du Parc du Cinquantenaire, dès 12h00 ce vendredi. L'organisateur avait cependant retiré et annulé sa demande. Depuis, différents appels ont été lancés sur les réseaux sociaux, mais aucune autre demande de manifestation n'a été introduite auprès de la Ville.

10h30 - Notre journaliste Chantal Monet constate la présence d'une cinquantaine de gilets jaunes à la station Arts-Loi.

Plusieurs points de rassemblement possibles dans les gares. Sur les réseaux sociaux, des gilets jaunes appellent aux rassemblements à la Gare du Nord ainsi qu'à la gare du Midi. La station de métro arts loi, le cinquantenaire et la place de la monnaie aussi pourraient également servir de point de rendez-vous. L'un des objectifs serait de se rapprocher le plus possible du cabinet de Charles Michel situé rue de la Loi.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes de gilets jaunes affirment leur volonté de rester mobile afin de brouiller les pistes et semer si possible la police. A l'heure actuelle, impossible de savoir le nombre de participants à Bruxelles. Les forces de l'ordre suivent de près la situation.

Pour l'instant, aucune de nos équipes n'a pu vérifier la présence de gilets jaunes dans la capitale. Il semblerait que l'une des consignes donnée serait de cacher leur gilet avant d'arriver au point de rendez-vous. Sur les réseaux sociaux, des manifestants se disent "prêts". "Nous sommes à Arts-Loi, rejoignez-nous!", écrit l'un d'entre eux. Sur Twitter, une internaute signale "Train vers Bruxelles rempli de gilets jaunes".

En province de Hainaut, des protestataires sont toujours mobilisés ce matin. Ils continuent d'organiser des barrages filtrants et bloquants en plusieurs endroits. Les actions des protestataires ont notamment lieu sur la N40 à hauteur d'Erquelinnes, au poste frontière d'Hensies sur l'A7/E19, sur la N99 à la Macquenoise (barrage filtrant pour les voitures et bloquant pour les camions), sur la N57 à Ghislenghien (à la sortie 29 de l'A8/E429) et sur la N5 à Couillet, au carrefour avec l'échangeur du R3.

"D'autres lieux sont susceptibles d'être visés par l'action actuellement en cours (postes frontières avec la France, dépôts de carburant, ...)", avertit la police fédérale qui conseille "fortement" d'éviter les lieux.