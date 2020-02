Disparition inquiétante à Bruxelles: avez-vous vu Silviu, âgé de 37 ans?

A la requête du Parquet de Bruxelles, la police demande de diffuser cet avis de disparition.

Ce lundi vers 11h30, Silviu Sanda, un homme d'origine roumaine âgé de 37 ans, a quitté à pied son domicile situé rue Godecharle à Ixelles. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Silviu mesure 1m72 et est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés coupés court et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un T-shirt blanc et des chaussures de sport Nike bleu foncé. Silviu a besoin de soins médicaux urgents.

Si vous avez vu Silviu ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.