Disparition inquiétante à Ixelles: avez-vous aperçu Miguel, 21 ans ?

A la requête du parquet du Brabant wallon et en collaboration avec Child Focus, la police nous demande de diffuser cet avis de recherche.

Le 6 septembre 2018, Miguel Amorim de Lemos, un jeune homme âgé de 21 ans, s'est rendu sur le site de l'ULB situé avenue Franklin Roosevelt à Ixelles. Vers 11h00, il a reçu un appel téléphonique et depuis, il ne s'est plus manifesté.

Miguel est de corpulence mince et mesure 1m97. Il a les cheveux bruns bouclés et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait un jean bleu, un pull vert avec un dessin sur le devant et une veste brune. Il est en possession d'un sac à dos brun.

Miguel à l'habitude de se promener dans la forêt de Soignes ainsi qu'au Rouge-Cloître à Auderghem.

Si vous avez vu Miguel ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000. Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.