Distribution du courrier compliquée à Anderlecht, Saint-Gilles et Forest: arrêt de travail spontané au bureau bpost

Arrêt de travail spontané au bureau bpost à Anderlecht ce jeudi matin. Le mouvement de grogne concerne uniquement la partie distribution. Conséquences: le courrier n’a pas pu être distribué dans son entièreté sur les communes d’Anderlecht, Saint-Gilles et Forest. Entre 50 et 60 % du personnel a débrayé, soit 70 travailleurs sur 120. Barbara Van Speybroeck, porte-parole de bpost confirme et indique que “nous allons privilégier la concertation sociale sur place”. Les travailleurs dénoncent la surcharge de travail suite à une réorganisation du centre au mois d’août dernier. “Suite à ce changement, nous nous sommes retrouvés en sous-effectif. Beaucoup de travailleurs ont ressenti la surcharge de travail et sont tombés malades", indique Danny Vanhée, permanent SLFP.

Une réunion s’est tenue en urgence avec la direction locale qui a abouti sur la promesse de l’arrivée dès vendredi matin de 15 intérimaires et d’une solution plus durable pour l’avenir.