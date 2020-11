Dramatique chute d'une étudiante à Ixelles: son crâne a été fracturé

Ce week-end, nous vous informions de la dramatique chute d'une étudiante à Ixelles en région bruxelloise. Agée de 20 ans, la jeune femme a chuté du cinquième étage d'un immeuble alors qu'une fête clandestin s'y déroulait. La jeune fille a été plongée dans le coma artificiel et en est sortie. L'étudiante se trouve toujours sus assistance respiratoire et présente de nombreuses fractures au crâne, d'après Sudpress. On ignore pour l'instant si ses fonctions vitales sont impactées.

Pour rappel, la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a été appelée à 00h50 dans la nuit de vendredi à samedi par des riverains qui se plaignaient de tapage nocturne, avenue de l'Université à proximité de l'ULB. Une fois sur place, les agents de police ont constaté une fête dans un appartement. "Le(s) propriétaire(s) des lieux n'ont pas souhaité coopérer avec les forces de l'ordre retardant leur intervention. Les policiers ont alors appelé des collègues en renfort", informait le parquet de Bruxelles.

Une enquête en cours

Les policiers toujours à l'extérieur de l'immeuble ont alors assisté à la chute du cinquième étage d'une personne. Une ambulance a été rapidement appelée sur place. La labo et un médecin légiste ont également été envoyés sur les lieux. Les jours de la victime ont été en danger, mais son état s'est depuis amélioré. On ignore pour l'instant ce qui a provoqué la chute de la personne. La chute provenait de l'appartement où se déroulait la fête.

Plusieurs personnes ont été auditionnées. Une enquête est toujours en cours pour tenter d'éclaircir les faits.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 23 novembre?