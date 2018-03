Drame à Auderghem: une personne décède dans l'incendie de son appartement

Un homme a perdu la vie dans l'incendie d'un appartement survenu dimanche vers 7h30 rue de la Chasse royale à Auderghem, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. L'information a été confirmée par le parquet de Bruxelles.

Les pompiers ont dû évacuer 11 personnes de l'immeuble et ont également mis en sécurité les résidents de l'habitation voisine. La victime vivait dans les combles. La cage d'escalier menant à ce niveau était complètement embrasée et l'homme s'est retrouvé coincé dans son habitation en feu. Selon le parquet de Bruxelles, l'identité du corps retrouvé calciné au quatrième étage n'est pas encore déterminée avec certitude. Une enquête a été ouverte et un expert judiciaire et un médecin légiste ont été désignés.

"La cause de l'incendie ne peut pas encore être déterminée à ce stade. Plusieurs devoirs d'enquête sont actuellement en cours", ajoute le parquet, qui ne pourra pas donner plus d'informations sur ce dossier avant son point presse de lundi matin.