Effondrement de voirie à Etterbeek: le trafic des trams perturbé

Le trafic des trams est perturbé à Etterbeek, entre les stations Meiser et Pétillon. En cause: un effondrement de voirie ce mercredi 31 octobre. Les travaux dureront une semaine.

La circulation des trams 7 et 25 est perturbée entre les arrêts Meiser et Pétillon depuis mercredi soir à cause d'une fuite sur une canalisation d'eau, a indiqué vendredi le porte-parole de la Stib Guy Sablon. Le trafic devrait être rétabli d'ici le milieu de la semaine prochaine. La bande pour tourner à gauche sur la rue Cardinal Lavigerie est fermée aux automobilistes. Une déviation a été mise en place.

Cela se passe sur le Boulevard Louis Schmidt. L’affaissement de la chaussée s’est produit à hauteur de l’arrêt Pétillon. "Une fuite a été détectée sur une des conduites de répartition moyenne pression qui alimente une partie de Bruxelles. Il s’est avéré qu’il y avait une fuite et une fameuse excavation en-dessous des rails de tram. Nous avons coordonné les travaux avec la STIB", explique Laurent Hanoteau, conducteur chantier.

"Comme on travaille sur des conduites en béton, qui doivent être réparées avec du béton, on a un temps de séchage à respecter."

Un tram-navette circule sur une des deux voies du tronçon concerné. Sa fréquence est limitée à un passage toutes les 15 minutes. Les ouvriers de Vivaqua ont creusé le sol pour localiser l'origine du problème. La fuite devrait être réparée dans le courant de l'après-midi ce vendredi. Un joint en béton doit être remplacé. Vivaqua devra attendre deux jours que le matériau sèche et réaliser des tests d'étanchéité avant de pouvoir reboucher les trous dans la chaussée.L'alimentation en eau des riverains n'a pas été affectée.