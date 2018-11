Un effondrement de voirie perturbe le trafic des transports en commun ce mardi à Schaerbeek, en région bruxelloise. Il s'est produit rue du Soutin, près de la chaussée de Haecht.

Le tram 92 ne circule plus entre l’arrêt Sainte-Marie et l’arrêt Verboekhoven. Les trams 25 et 62 sont également bloqués en raison d'une déviation mise en place pour les voitures.

D'après BX1, cet effondrement est probablement dû à une fuite d’eau.