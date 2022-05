Elles font du "dragon boat" à Bruxelles contre le cancer du sein: quel est le lien entre la maladie et la discipline?

Une activité originale a été organisée à Bruxelles ce dimanche: une traversée du canal en "dragon boat". Il s’agit d’une sorte de pirogue traditionnelle chinoise. L’activité est organisée au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Des têtes et des queues de dragon ont été placées sur les pirogues. Des tambours rythment le mouvement des pagaies. En Chine, 20 millions de personnes pratiquent cette discipline. Ce dimanche, plusieurs dizaines de femmes ont participé à l’événement. Toutes ont été touchées de près ou de loin par le cancer du sein. Certaines sont guéries, d’autres en cours de traitement ou en revalidation.

Mais quel est le lien entre la maladie et la discipline? En réalité, c’est un médecin canadien qui l’a établi il y a près de 30 ans. Selon lui, une activité sportive adaptée favorise la guérison, et en particulier celle du cancer du sein. En "dragon boat", les mouvements des bras vont du haut vers le bas. Cela stimule les muscles et les vaisseaux proches du sein touché par la maladie.