Embarquez avant tout le monde à bord du nouveau tram 9: il sera mis en service ce samedi à Jette (vidéo)

Après trois années de travaux, la ligne de tram 9 sera mise en service ce samedi. Une caméra de RTL INFO a pu embarquer à bord lors d'un trajet d'essai.

La nouvelle ligne de tram bruxelloise portant le numéro 9 et reliant les stations Simonis et Arbre Ballon, commencera à circuler samedi. Trois ans après avoir posé les premiers rails, la Stib se réjouit d'inaugurer l'ouvrage qui facilite l'accès à la place Reine Astrid à Jette - dite du Miroir -, aux écoles, à la Cité modèle et à l'hôpital UZ mais également, à terme, au plateau du Heysel.



Des concerts et une fanfare



Une fête ouverte au public est organisée à cette occasion de 14h00 à 23h00 sur la place centrale de Jette. Des concerts, une fanfare, des spectacles d'échassiers, des activités pour les enfants et un bal animeront la journée, tandis qu'un spectacle de feu clôturera la soirée.





Présence du Roi

Le Roi participera d'ailleurs à ces festivités en effectuant un trajet en tram. Il assistera ensuite à l'inauguration de la place Reine Astrid, récemment réaménagée. Il y rencontrera également des ouvriers qui ont travaillé sur le chantier, ainsi que des riverains et des commerçants.



Réduction des nuisances

Le projet a fait couler beaucoup d'encre avant que le chantier n'ait pu se mettre en place, la population jettoise estimant avoir été mise devant le fait accompli. Les premiers mètres de rails ont finalement pu être posés en septembre 2015. Ceux-ci sont pourvus d'un système de réduction des nuisances vibratoires. En parallèle, la place du Miroir a été rénovée et accueille un parking à présent souterrain de 199 places réparties sur trois niveaux. L'avenue de l'Arbre Ballon a également été complètement réaménagée. Par ailleurs, les espaces pour les piétons et les cyclistes ont été élargis et protégés. Enfin, des matériaux perméables ont été utilisés pour le revêtement de la chaussée afin d'éviter le ruissellement et les inondations. Le tram 9 roulera en site propre (sur gazon) tout le long de son trajet, soit dix arrêts, et la ligne sera desservie par les trams les plus modernes de la Stib, pourvus d'un plancher bas et d'air conditionné.



La ligne sera prolongée jusqu'au métro

À terme, la ligne sera prolongée jusqu'à la station Roi Baudouin pour se connecter au métro et desservir le plateau du Heysel. Pendant la semaine, le tram circulera toutes les six minutes en heure de pointe et toutes les 10 minutes en journée. Le soir et le weekend, le temps d'attente sera de 15 minutes maximum. Le trajet des lignes de bus adjacentes (13, 14, 15, 53 et 84) sera modifié.