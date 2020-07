Emeutes et pillages du 7 juin à Bruxelles, en marge de la manif Black Live Matter: la police recherche 12 hommes

Dans le cadre des émeutes et pillages à Bruxelles le 07 juin 2020, les enquêteurs cherchent à identifier ces 12 individus.

Le 1er individu a les cheveux foncés et de courtes dreadlocks. Il était vêtu d'un jean à trous et d'une veste noire.

Le 2ème individu a les cheveux rasés. Il était vêtu d'un jean gris, d'un sweat gris à capuche avec une ligne rouge et une inscription blanche.

Le 3ème individu a les cheveux foncés et bouclés et une barbe. Il était vêtu d'un jean délavé et troué et d'un blouson brun.

Le 4ème individu a le visage rond. Il était vêtu d'un sweat noir à capuche avec des lignes blanches aux manches et l'inscription « Bikkembergs ».

Le 5ème individu a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il était vêtu d'un sweat clair à capuche et d'une veste bleu vif de marque « Lacoste ».

Le 6ème individu a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il était vêtu d'un T-shirt bleu vif.

Le 7ème individu a les cheveux coupés très courts. Il était vêtu d'une veste matelassée grise. Il était en possession d'un sac noir à bandoulière.

Le 8ème individu était vêtu d'un jean gris et d'un sweat noir à capuche avec des inscriptions jaunes.

Le 9ème individu était vêtu de vêtements de sport noir, d'un bonnet noir et d'une veste fluo.

Le 10ème individu était vêtu d'un training foncé avec des bandes rouges et d'un sweat à capuche bleu.

Le 11ème individu a de longs cheveux blonds rasés sur les côtés. Il était vêtu d'une chemise à carreaux rouges et noirs.

Le 12ème individu a les cheveux foncés et une barbe. Il était vêtu d'une veste bleue et blanche.

Si vous reconnaissez ces individus, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.