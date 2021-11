Emmanuelle, 12 ans, a disparu à Laeken: l'avez-vous vue?

Diffusé à la demande du parquet de Bruxelles le 03/11/2021.

Le mardi 2 novembre vers 12h30, Emmanuelle LIKAU LOKONGA EYANE, une jeune fille âgée de 12 ans, a quitté son domicile situé rue Niellon à Laeken. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Emmanuelle mesure 1m45 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux tressés et portés en queue de cheval. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon bleu à motif floral, une veste rouge à capuche bordée de fourrure beige. Elle est en possession d’un sac à dos brun de marque "Kipling". Il est demandé à Emmanuelle de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.





Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu. Suivez nous sur Twitter ou Facebook