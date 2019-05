Emploi, environnement, transport: 5 têtes de liste dressent le bilan de la Région bruxelloise (vidéo)

La Région bruxelloise fête ses 30 ans ce week-end avec la Fête d'Iris. A trois semaines des élections, cet anniversaire est au cœur des discours politiques.

"La région bruxelloise créée en 1989 a ponctué l'ensemble des discours politiques de cette fête de l'iris, au Parlement bruxellois, a expliqué notre journaliste sur place Loïc Parmentier, dans le RTL INFO 13h. Charles Picqué, président du parlement bruxellois, et Rudi Vervoort, ministre-président, ont évoqué toutes les avancées réalisées depuis 30 ans, ainsi que le bilan de cette législation. Une campagne électorale a lieu actuellement et elle a perturbé la fête parce qu'on sent bien que la majorité comme l'opposition se tiraillent extrêmement fort pour cette région bruxelloise." Notre journaliste a donc demandé aux têtes de liste de la Région bruxelloise ce qui avait marché ou non durant ces cinq dernières années. Voici leurs réponses.

Rudi Vervoort, tête de liste pour le Parlement bruxellois (PS) : "C'est la baisse du chômage. Je pense que c'est un élément fort de ces cinq dernières années. Il est à 15%, on est donc au taux d'il y a 30 ans."

Didier Reynders, tête de liste bruxelloise pour le Parlement fédéral (MR) : "En matière d'emploi, ce qui ne va pas par contre, c'est le manque d'investissement dans la formation professionnelle."

Céline Frémault, tête de liste pour le Parlement bruxellois (cdH) : "J'aurais voulu qu'on puisse avancer sur la fiscalité environnementale, parallèlement à la mise en place de mesures comme la zone de basse émission."

Gilles Vanden Burre, 2e candidat bruxellois pour le parlement fédéral (Ecolo) : "Une grande difficulté à Bruxelles aujourd'hui, c'est la qualité de l'air. On est un point noir au milieu de l'Europe, au milieu de la Belgique."

Bernard Clerfayt, tête de liste pour le parlement bruxellois (DéFI) : "Il y a eu des investissements et des efforts, mais ça ne tranche pas suffisamment avec ce qu'on dénonce depuis des années, les embouteillages, l'insuffisance des transports en commun et la violence routière."