En Forêt de Soignes, la récolte des poubelles se fait à cheval: "On parle d'environ 15.000 sacs-poubelle par an"

Cette initiative rencontre beaucoup de succès en région bruxelloise: utiliser les chevaux pour ramasser les poubelles. C'est déjà le cas dans la commune de Schaerbeek et l'ASBL a étendu son activité à la Forêt de Soignes et emploie des personnes présentant un handicap léger. Reportage dans le RTLINFO13H de Mélanie Renda et Gilles Gengler.

En plein cœur de la forêt de Soignes, un attelage particulier débute sa tournée. En première ligne, Jeff, un cheval de 950 kg tracte une équipe de 3 personnes prêtes à collecter plusieurs dizaines de poubelles.

Olivier Vanhole, responsable éducatif pour l'ASBL cheval et forêt nous détaille cette collecte: "Au niveau de l'environnement, c'est quand même plus intéressant. Il y a moins de CO2, moins de bruit. C'est quand même plus agréable d'entendre les pattes d'un cheval plutôt qu'un gros camion poubelle."

L’objectif est double, car la collecte inclut des personnes avec un léger handicap. Julien parcourt ces allées depuis 5 ans. Un travail qui lui a appris à faire preuve d’un certain savoir-faire.

"Je fais la récolte moi-même. Cela me valorise. J'adore les animaux, donc c'est doublement valorisant et j'adore ce que je fais".

Audry est nouveau dans l’équipe. En plus de garder les lieux propres, il apprend à vaincre l’une de ses peurs.

"Avant au tout début, j'avais super peur des chevaux. Et maintenant, j'arrive à m'approcher d'eux. Avant c'était difficile", commente le jeune homme.

Derrière la carriole, une remorque accueille les déchets. La collecte se tient 2 fois par semaine, en attendant le retour du beau temps.

"Cela dépend évidemment de la saison. En été, nous collectons 3 fois par semaine et on peut parler d'environ 15.000 poubelles par an", estime le responsable.

Au total : 6 travailleurs doivent sillonner les allées du bois. La région investit chaque année 30.000 euros, pour la réussite du projet.