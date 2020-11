En plein confinement, la police arrête une fête qui bat son plein à Ixelles: "Cette soirée va vous coûter cher" (vidéo)

La police a dressé près de 10.000 procès verbaux rien que sur le territoire de la ville de Bruxelles depuis le mois de mars et le début du confinement décrété pour limiter la propagation du coronavirus. Plus de 3.300 sanctions administratives ont été recensées.

Dans le magazine "Enquêtes" diffusé ce soir sur RTL-TVI, dès 19h45, vous pourrez suivre des interventions de la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles chez des particuliers filmées par notre équipe.

La police de Bruxelles Capitale-Ixelles est appelée pour tapage nocturne. Sur place, elle découvre une fête interdite dans un appartement avec plusieurs jeunes: "Ils sont combien? Une quinzaine?", s'enquiert un agent, consterné.

"Nous allons fouiller votre appartement. Dites à toutes ces personnes de descendre. Elles doivent s'apprêter à partir", prévient le policier.

"Vous sortez vos cartes d'identité et je vais vous dire de suite, combien la soirée va vous coûter cher...", avertit le policier devant ce groupe de jeunes surpris en flagrant délit et devenus très silencieux. "C'est 250 euros par personne."

Le policier prend alors la parole: "Si on a pris des mesures pour endiguer cette pandémie, c'est justement pour éviter des rassemblements comme celui-ci. Vous êtes tous sans masque à vous contaminer les uns et les autres. Vous êtes tous bien évidemment au courant de ces mesures. Toute la population belge est en train de faire des efforts immenses. Le secteur Horeca est fermé. Des milliers de gens sont sans métier, sans revenu, à cause de gens comme vous. Vous repartirez tous avec une amende de 250 euros ce soir. Je ne vous félicite pas pour votre comportement."

