En pleine course-poursuite, une voiture de police percute un poteau à Anderlecht: "Il n'y a pas de blessé" (vidéo)

Mercredi soir, une patrouille de police a constaté que le véhicule qui la précédait était une voiture volée. Les policiers, répartis dans deux voitures différentes, ont donc voulu procéder au contrôle du conducteur, mais celui-ci a pris la fuite, brûlant un feu rouge et percutant un véhicule en stationnement au passage. Ces faits se sont produits aux alentours de la rue gouverneur Nens et la rue du Sel. Lors de cette course-poursuite, dont des images nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous, le policier au volant de l'une des deux voitures de police a perdu le contrôle de son véhicule, percutant un poteau. "Il n'y a aucun blessé, il y a juste quelques dégâts matériels", précise Marie Verbeke, porte-parole de la zone de police Midi.

L'automobiliste en fuite s'est quant à lui arrêté plus loin et a été arrêté, alors que son passager a pris la fuite à pied.