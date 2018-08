En pleine réparation, un bus prend feu au dépôt de la Stib d'Anderlecht: "Un ouvrier en état de choc"

Vous étiez nombreux ce vendredi matin à nous alerter via le bouton orange, et à envoyer des photos d'un incendie en cours à Bruxelles, du côté d'Anderlecht. "Incendie non loin de la Tour du Midi à Bruxelles ?", nous demandait Mélanie vers 9h.

En réalité, un incendie a eu lieu au dépôt 'Petite Île' de la Stib à Anderlecht. "Un bus a pris feu alors que des réparations étaient en cours", nous a expliqué la porte-parole de la société de transport bruxelloise.

"Le dépôt a été évacué. Les pompiers sont sur place mais l'incendie semble maîtrisé. Il n'y a pas de blessé mais l'ouvrier qui effectuait les travaux de réparation sur le bus est en état de choc. Il est à l'hôpital".

Une enquête tentera d'établir les causes de l'incident, inconnues à l'heure actuelle.



"Un grand feu dans la zone de Forest?", se demandait un témoin.