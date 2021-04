En une journée, Tristan parcourt 60 à 80 km à vélo cargo pour livrer de jeux de société de location

En cette période de crise sanitaire, les jeux de société ont beaucoup de succès. Une aubaine pour "Ludo Ludo", le premier service de livraison de jeux de société de location à Bruxelles. A vélo-cargo, les jeux sont livrés sur l'ensemble des 19 communes bruxelloises et directement à domicile. Les tournées se font le samedi. En une tournée, Tristan, co-fondateur du service, parcourt près de 60 à 80 km à vélo cargo. L'objectif est de proposer un service personnalisé, de conseiller et de discuter des jeux.

700 jeux sont proposés

Les abonnés peuvent garder les jeux pendant un mois. Ils ont le choix parmi 700 jeux qui appartiennent à l'association de ludothèques "Ludo asbl". Tout se fait en ligne. Il suffit de s'abonner et de choisir les jeux dans le catalogue de Ludo Ludo. Des jeux pour tous les âges sont proposés et de tous les types: stratégie, hasard, langagier, ambiance ou encore adresse. L'abonnement pour un seul mois coûte 9,99 euros pour un jeu; 14,99 euros pour deux jeux et 24,99 euros pour 4 jeux.

Pour l'instant, le public de Ludo Ludo est surtout composé de jeunes adultes. Les jeux de stratégie plus complexes ont la cote. Le jeu "pandémie" en particulier, a beaucoup de succès.