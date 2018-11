En visite à Molenbeek avec le roi, Emmanuel Macron ne cache pas son enthousiasme: "Recréer ces réseaux est formidable"

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, accompagnés du roi Philippe et de la reine Mathilde, ont rencontré mardi matin, à l'espace de travail partagé Smart/LaVallée, des acteurs de la vie sociale, culturelle et économique de la commune de Molenbeek-Saint-Jean.



Une table ronde a été organisée avec des entrepreneurs culturels de LaVallée mais aussi avec des représentants du centre d'accompagnement Art2Work et de l'incubateur et centre de formation du secteur digital MolenGeek.

Emmanuel Macron a déclaré à l'issue du tour de table qu'il regrettait que des endroits de France aient été isolés, mais a remarqué avec enthousiasme que ces accès à une formation ou à une opportunité permettent de se construire.

"Ce n'est pas parce qu'on est né dans tel ou tel endroit du pays qu'on n'a pas le droit d'avoir un projet pour soi et si on n'a pas un projet pour soi, on n'est pas bon pour le reste. Recréer ces réseaux est formidable", a-t-il lancé.