Enfant laissé dans le froid sur un balcon à Saint-Josse: le couple condamné à 10 ans ferme pour torture et traitement inhumain

En première instance, ils avaient respectivement écopé de six ans ferme et de cinq avec sursis pour la moitié.

La mère et le beau-père de l'enfant de six ans qui avait été enfermé sur un balcon à Saint-Josse le 26 décembre 2016 ont été condamnés vendredi à dix ans de prison ferme pour torture, traitement inhumain et dégradant et privations alimentaires.

"La Cour a privilégié la gravité des faits intrinsèques au dossier et a estimé que les mesures probatoires auxquelles mon client avait eu le droit en première instance ne se justifiaient plus à ce stade", confie Samira Bouyid, l’une des avocates du beau-père, au micro d'Arnaud Gabriel et de Guillaume Wils.

En juillet dernier, lors de la première instance, la mère avait écopé de 6 ans ferme. Le beau-père écopait quant à lui de cinq ans avec un sursis sur la moitié.





"Des psychologues lui rendent visite en prison"

"Il est resté très calme, serein. Je pense que, comme l’a dit la Cour dans son arrêt, au moment des faits, il n’avait pas conscience de leur extrême gravité. Depuis qu’il est sorti de prison, il fait une psychothérapie", indique Carine Couquelet, l’une des avocates du beau-père.

Des traitements médicaux qu'observe également la mère des enfants, comme l'assure Imiamb Bernard Ayaya, avocat de la mère. "Elle essaye de s’en sortir par les contacts avec les spécialistes tels que des psychologues et des psychiatres qui lui rendent visite en prison", souligne-t-il.

La mère des enfants est en prison depuis les faits. L’arrestation immédiate du beau-père n’a pas été ordonnée, mais il retournera derrière les barreaux dans les prochains jours.

L’enfant de 6 ans et sa sœur eux vivent, quant à eux, avec leur père et tentent d’oublier les mauvais traitements qu'ils ont subis.

Rappel des faits

Le 26 décembre 2016, le couple avait appelé les secours car le fils de la prévenue était inconscient. Ils affirmaient que celui-ci avait fait une chute. L'enfant était en fait en état d'hypothermie et de malnutrition sévère après avoir été enfermé sur le balcon pendant 15 heures. Sa soeur jumelle présentait également des signes de maltraitance.

C.D., 21 ans, a reconnu que c'était lui qui avait infligé cette punition après avoir trouvé le jeune garçon en train de prendre de la nourriture dans la cuisine.La mère, L.D., 31 ans, et lui s'étaient connus via internet et faisaient partie d'un groupe catholique extrêmement rigoriste. Le couple infligeait régulièrement des punitions aux enfants telles que des douches glacées ou des enfermements sur le balcon et les privait de nourriture.

La cour a souligné la personnalité perverse et manipulatrice de la mère des victimes, et, dans le chef du couple, l'extrême gravité des faits et la mise en danger de la vie des enfants.