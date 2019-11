"Je vais dégoupiller la grenade et te la mettre dans le slip": Mohamed affirme avoir été enlevé et menacé à Evere pour 100.000€

C’est en état de choc que Mohamed s’est rendu lundi à 5h du matin au commissariat de police de Schaerbeek. Ce qu’il a expliqué aux agents ressemble fortement à la manière d’agir d’un groupe de malfrats qui sévit depuis deux ans. Ceux-ci enlèvent des personnes plus ou moins proches du milieu criminel ou qui disposent de fortes sommes d’argent. Mohamed, lui, est actif dans la vente de voitures.

Voici ce que Mohamed a raconté à la police. Une histoire qu'il n'est évidemment pas possible de vérifier à l'heure actuelle. Il est minuit trente lorsqu'il stationne son véhicule à la chaussée de Haecht à Evere. En sortant, il se retrouve face à trois hommes encagoulés. "J’ai constaté que celui du milieu portait une arme à feu de type kalachnikov. L’un d’entre eux a essayé de me plaquer au sol sans y arriver. J’ai ensuite tenté de prendre la fuite. L’un des trois m’a alors asséné deux coups de crosse au niveau de la tête. Il avait une arme à feu de type pistolet. Suite aux coups je suis tombé au sol", raconte Mohamed. Les malfrats le contraignent avec du colson autour des poignets et des chevilles et lui place une cagoule, rapporte Mohamed qui affirme avoir reçu un violent coup de pied au niveau de la tête avant d'être déposé sur la banquette arrière de son propre véhicule.

Après 10 minutes de transport, Mohamed raconte avoir été sorti du véhicule, amené dans un bâtiment et assis sur une chaise. Il déclare alors avoir subi des menaces pour lui extorquer de l'argent. L'un de ses ravisseurs aurait également cité une série d’endroits qu’il fréquentait en lui précisant qu'il était suivi depuis longtemps. Puis, on lui soulève un peu sa cagoule c’est pour lui montrer une grenade: "Si tu n’écoutes pas je vais la dégoupiller et te la mettre dans le slip", se serait entendu dire Mohamed.

Cela fait deux ans que cela dure et cette bande est toujours dans la nature

Les kidnappeurs ont réclamé à Mohamed 100.000 euros. Celui-ci a répondu qu'il n'avait pas une telle somme à disposition. Il dit avoir été ramené en voiture et laissé dans la cité Germinal à Evere. La victime s'est rendue au CHU Brugmann de Schaerbeek pour faire constater ses blessures avant de se rendre au commissariat.

Habits noirs, cagoules, faux brassard de police, kalachnikov... il s’agit d’une série d’éléments qui ramène au mode opératoire d'un groupe qui kidnappe et rançonne des personnes du milieu criminel (ou qui ont des liens plus ou moins proches) ou encore des vendeurs-commerçants qui ont à disposition de fortes liquidités.

Contactée par RTLinfo, une victime agressée et enlevée de la même façon en 2018 s’étonne de l’inaction de la justice: "Cela fait deux ans que cela dure et cette bande est toujours dans la nature. Des personnes ont été arrêtées puis relâchées, d’abord avec un bracelet électronique et maintenant elles sont libres ! Nous n’avons pas l’impression que cette enquête avance. Est-ce parce que certains d’entre nous sont proches du milieu? En tout cas si cela ne bouge pas, cela risque de tourner en règlement de compte comme à Marseille car cette situation est intenable."

Lors du dernier fait les malfrats auraient dit à la victime: "On va te faire comme Harrouchy", en référence à Mohamed Harrouchy, un homme qui avait été enlevé et finalement retrouvé en juin 2019, après plusieurs mois de disparition, enterré dans un parc industriel à Haren.