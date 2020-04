Émeute à Anderlecht suite au décès d'un jeune lors d'une course-poursuite: 25 personnes arrêtées

Quartier bouclé. Les jeunes accusent donc la police d’avoir tué ce jeune hier soir. Situation très tendue. Il y aurait des jeunes d’autres quartiers "des casseurs" selon le bourgmestre. Renfort d’autres zones pour les opérations. Une centaine de policiers selon le bourgmestre.

De nombreuses personnes sont descendues dans les rues d'Anderlecht ce samedi après-midi. Elles protestent suite au décès d'un jeune durant une course-poursuite avec la police ce vendredi soir (voir notre article ici). Des appels à se rassembler ce samedi à 14h avaient été lancés sur les réseaux sociaux. Sur place, la situation est extrêmement tendue. "Émeute en ce moment à Anderlecht contre la police", nous a écrit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. "Grosse émeute, les flics sont caillassés", nous a indiqué un autre.

L'une de nos équipes RTL INFO s'est rendue sur place. Les jeunes dans les rues accusent la police d'avoir tué le jeune fuyard vendredi soir. De son côté, le bourgmestre d'Anderlecht affirme que des jeunes d'autres quartiers se sont rassemblés dans sa commune, parlant de "casseurs".

Un témoin nous a envoyé une photo du combi après l'événement via le bouton orange Alertez-nous. Une vidéo montrait un jeune homme dérober une arme dans le combi en question. D'après nos informations obtenus vers 19h, cette arme aurait été récupérée.

25 arrestations: il faudra déterminer quelles seront les poursuites

La police de la zone Bruxelles-Midi était sur le qui-vive depuis samedi matin à la suite d'appels au rassemblement lancés sur les réseaux sociaux. La police est intervenue, les rassemblements étant interdits, et la situation a évolué en émeutes.

Tout le quartier autour de la station de métro Clémenceau a été bouclé par la police. Un dispositif policier très important a été déployé. Un canon à eau a été envoyé, ainsi qu'un hélicoptère. Des renforts venus d'autres zones de police ont été mobilisés. D'après le bourgmestre d'Anderlecht, une centaine de policiers sont sur les lieux.

La police et le parquet ont communiqué vers 18h30, alors que la mobilisation policière était toujours en cours. "Nous sommes arrivé à 25 arrestations. Ça reste à déterminer si ça sera des arrestations administratives ou judiciaires. Parce que nous devons consulter les images. Nous avons aussi arrêté des gens dont on est quasi certains qu'ils ont jeté des pierres", a déclaré Patrick Evenepoel, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Sud.

"Il faut être très précis dans ce genre d'infraction. On le voit, il y a beaucoup de monde en rue, mais il faut pouvoir identifier la personne qui commet une infraction. Qui lance une pierre contre un véhicule de police, qui frappe d'autres personnes, etc. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut pouvoir imputer un fait infractionnel à un hauteur, raison pour laquelle il faut regarder les images et faire l'enquête pour avoir des éléments très précis", a indiqué Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.

La famille du jeune Adil a elle-même dit qu'elle n'était en rien responsable des appels et appelle au calme

Nous avons contacté le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps, en direct dans le RTL INFO 19H. "Je lance un appel au calme, et d'ailleurs la famille du jeune Adil a elle-même dit qu'elle n'était en rien responsable des appels et appelle au calme dans le quartier", a-t-il confié.

Concernant le respect du confinement, le bourgmestre a indiqué qu'il n'y aurait aucune tolérance. "Il n'y a aucune tolérance, lorsque nous avons appris qu'il y avait des appels à se rassembler, nous avons mis en place un plan d'action avec l'état major de la police. Quand c'est l'hypothèse de la violence qui est apparue, nous avons répondu avec la plus grande fermeté par rapport aux affrontements et aux débordements. À l'heure où je vous parle, nous avons d'ores et déjà une trentaine d'arrestations de jeunes qui n'étaient visiblement pas là pour se recueillir, mais d'aller à l'affrontement et de caillasser la police", a indiqué Fabrice Cumps.

Véhicules incendies et appels aux rassemblements



D'après nos confrères de la Capitale, quatre véhicules auraient été incendiés volontairement à Anderlecht dans la nuit de vendredi à samedi. La Dernière Heure a annoncé également que le décès du jeune homme a suscité une vive émotion et qu'un appel au rassemblement dans le quartier Clémenceau a été lancé.

La zone de police Bruxelles-Midi a confirmé en partie les informations. "Un camion a été incendié et un appel au rassemblement a été lancé via les réseaux sociaux mais je ne peux pas dire si ces faits sont en lien direct avec l'accident de vendredi soir", a déclaré Adeline Roty, porte-parole de la zone. "Nous avons en tout cas prévu des forces supplémentaires, prêtes à intervenir si c'est nécessaire".