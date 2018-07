Énormes embarras de circulation à Bruxelles: la fermeture de tunnels crée le chaos

C'est un véritable cauchemar autoroutier qu'ont vécu, et que vivent encore maintenant des conducteurs à Bruxelles.



Nous vous en parlons dans un autre article: la préparation des travaux du tunnel Léopold II, du côté ouest de Bruxelles, crée déjà beaucoup d'embarras de circulation ce jeudi.



La situation est aussi très compliquée de l'autre côté de la capitale. La circulation est quasi à l'arrêt ce jeudi soir vers 18h30 sur l'autoroute E40 dans les environs de la place Meiser à Schaerbeek, indique Inge Paemen, porte-parole de Mobiris. La fermeture du tunnel Reyers en direction de Montgomery provoque déjà des embarras de circulation. Le sommet européen de ce jeudi a aggravé la situation, car le tunnel Reyers en direction du centre-ville a également été fermé. La police de la zone Bruxelles-Nord a envoyé cinq patrouilles sur place pour gérer le trafic. "Des gens qui ont vu que le trafic était bloqué ont commencé à effectuer des manœuvres dangereuses ou des demi-tours. La surveillance est dès lors importante", ajoute Mme Paemen. Il est conseillé aux personnes qui doivent passer en voiture par ce secteur de postposer leur départ.



Tous les automobilistes qui voulaient se rendre vers le rond-point Schuman ont été déviés vers la place Meiser, avec à la clé 15 kilomètres de bouchons. Ce tunnel vers Schuman reste fermé jusqu'à ce vendredi midi.



Par conséquent, le chaos s'est répandu sur les axes autour de Reyers. Des automobilistes nous ont fait part de plusieurs dizaines de minutes supplémentaires en venant de la E40.



Vers 18h, Bruxelles Mobilité a finalement prévenu les automobilistes sur Twitter. Un peu tardivement, car les ralentissements datent du début d'après-midi. "Très forts embarras de circulation sur la E40-A3 direction Meiser. Utilisez, si possible, les itinéraires alternatifs", a indiqué Bruxelles Mobilité.

Suite aux fermetures des tunnels #Reyers direction Centre (sommet Européen) et direction Montgomery (rénovation) : très forts embarras de circulation sur la #E40-#A3 direction #Meiser. Utilisez, si possible, les itinéraires alternatifs. pic.twitter.com/eMwHa2ENAh — Mobiris FR (@MobirisFr) 28 juin 2018

Plus globalement, voici les perturbations à signaler vers 18h30:

- 45 minutes en plus sur la E40/A3 pour rejoindre Bruxelles.

- 30 minutes supplémentaires entre Kraainem et Wemmel vers Grand-Bigard sur le ring extérieur.

- 20 minutes en plus lorsque vous prenez la sortie vers Diegem sur le ring.

- 40 minutes en plus sur la petite ceinture à partir de Trône vers la Basilique.