Enfer sur le ring de Bruxelles en pleine heure de pointe: le tronçon fermé pour le sommet de l'Otan est rouvert

Les chefs d'Etat et de gouvernement des 29 pays de l'Otan ont entamé mercredi après-midi un sommet qui s'annonce tendu en raison des exigences du président américain de voir ses alliés consacrer tous et à court terme deux pour cent de leur Produit intérieur brut (PIB) à la défense.



Si le sommet a une grande importance diplomatique, il a surtout eu des conséquences directes sur les automobilistes ce mercredi. Bruxelles Mobilité avait prévenu: "Suite au sommet de l'Otan des 11 et 12 juillet, des embarras de circulation sont attendus sur les principales voies d'accès à Bruxelles".



Conséquence: vous êtes nombreux à nous avoir fait part de votre exaspération via notre bouton orange Alertez-nous lorsque le ring de Bruxelles a été fermé à la circulation à hauteur de Zaventem. Vers 18h, Bruxelles Mobilité a finalement annoncé la réouverture progressive des autoroutes autour de Bruxelles, pour le plus grand soulagement des conducteurs, dont vous trouverez les réactions ci-dessous.

Des parents s'énervent parce qu'ils doivent aller chercher leurs enfants

"A l'arrêt total sur le ring de Bruxelles", nous a transmis un témoin bloqué à hauteur de Zaventem vers 17h30.



"C'est une honte de bloquer tous les ponts et donc les accès pendant 90 min. mes enfants sont à Woluwe sur la rue car leur stage est terminé et moi bloquée à Evere depuis 1h pour la sécurité de Trump! Nos enfants peuvent se faire enlever pour sa sécurité!? C'est dégoûtant!", s'est insurgée Issam vers 17h15. "Dans 5 min ça fera 1h qu'on ne bouge pas", a simplement témoigné Michel. "Pompiers bloqués sur le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem au km 32.8 pour le passage de Trump . Déjà 30 min d'attente", nous a écrit Caroline à 16h58, nous envoyant une photo:





Une information confirmé par Joëlle: "Ring fermé au niveau de Zaventem à cause du passage de M. Trump. Même les pompiers sont empêchés de passer. C'est honteux!".



"Autoroute bloquée au moins 30 min si tout va bien à cause de Trump et de l'Otan. Des parents s'énervent parce qu'ils doivent aller chercher leurs enfants", nous a transmis un autre témoin à 16h55, avec une image:







Circulation très difficile aussi dans le centre



Dans le centre, ça a aussi été le cauchemar, en témoigne Alicia, prise au piège: "Je suis bloquée avec le reste de la population à Schuman, on ne laisse personne passer (ni les habitants ni les femmes avec un bébé qui doit être nourri). Je trouve scandaleux qu'on prenne la population en otage, on ne nous prévient pas des horaires de blocage comme lors des sommets de l'Union européenne. Personne n'a aucune information, la police ne coopère pas et on ne sait pas le temps que cela prendra. Je trouve cela honteux qu'on ne nous dise rien. C'est le résultat d'une mauvaise organisation comme d'habitude!".



"Piégés comme des rats sur la petite ceinture de Bruxelles. Encore une belle preuve de l'incompétence de Bruxelles Mobilité lors d'un sommet de l'Otan. Ras-le-bol", a dénoncé un conducteur.





"C'est le bordel intégral dans ma rue Colonel Bourg. J'ai quitté la maison à 16h15 pour aller à un rendez-vous chez mon toubib à Woluwe... mais la police a fermé l'accès des deux ponts en-dessous de l'autoroute. J'ai dû faire demi-tour, au pas pour revenir à la maison. Je viens de rentrer à 17h40. Presque 1h30 pour faire 500 mètres aller-retour dans ma rue. Et mon épouse rencontre les mêmes problèmes en rentrant de son bureau, pas loin du Cinquantenaire", a témoigné Ludo vers 17h45.







Voici le point réalisé par Bruxelles Mobilité:

Le boulevard Léopold III sera fermé ces 11 et 12 juillet entre le Ring de Bruxelles et le rond-point avec l’avenue Jules Bordet.

Au niveau de l’Ambassade américaine et du Palais Royal : la rue Ducale entre la rue de la Loi et la rue du Lambermont restera fermée de la soirée du 10 juillet à l’après-midi du 12 juillet.

Le site du Cinquantenaire + les avenues environnantes : avenue de la Joyeuse Entrée, avenue de la Renaissance, avenue des Nerviens, avenue des Gaulois, avenue de l’Yser sera fermé toute la journée du 11 juillet.

Sur le site des institutions européennes, le périmètre habituel du Sommet européen pourra être temporairement fermé.

Possibilité de fermeture temporaire sur quelques grands axes également: la fin de la E19, le Ring 0, la E40 entre le Ring 0 et le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l’avenue de la Toison d’Or et la petite ceinture de Bruxelles en surface.

Et ce mercredi, la situation a encore été compliquée par la grève sur le rail. Il fallait donc être créatif pour éviter les bouchons sur la route autour de la capitale.



Si vous devez vraiment prendre la voiture, vous pouvez suivre les informations routières sur RTL Mobilité:

> Sur votre PC

> Sur l'APP RTL INFO: smartphone | tablette