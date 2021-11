Enquête pour fraude aux permis de conduire: la commune d'Anderlecht perquisitionnée

Une dizaine d'agents de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) et de la Computer Crime Unit ont procédé, le 29 octobre dernier, à une perquisition à l'administration communale d'Anderlecht, selon Le Vif jeudi. L'opération a été ordonnée dans le cadre d'une enquête d'un juge d'instruction bruxellois au sujet d'une fraude aux permis de conduire. Contacté par Belga, le parquet de Bruxelles a dit ne pas souhaiter faire de commentaire.



La justice bruxelloise a ouvert une enquête pour corruption à la suite d'une plainte déposée par la commune d'Anderlecht, qui avait procédé d'initiative à une enquête interne, d'après Le Vif. Des suspects ont été mis sous écoute dès le début de l'année 2021, et une perquisition a été ordonnée le 29 octobre à l'administration communale.

Des rumeurs tournaient depuis des mois

La tenue d'un collège spécial pour procédure disciplinaire est prévu pour le début de la semaine prochaine. Il est question de membres du personnel de la commune qui ont été payés pour délivrer des permis de conduire non autorisés. Le député bruxellois et ancien bourgmestre d'Anderlecht Gaëtan Vangoitsenhoven (MR) a affirmé au Vif ne pas être étonné de cette enquête.

"Des rumeurs tournaient depuis des mois selon lesquelles il était possible d'obtenir un permis de conduite pour 2.000 à 3.000 euros. On était venu me rapporter de tels faits, mais sans preuves matérielles. D'autres rumeurs font état de permis dans un autre domaine, qu'il serait possible d'obtenir à condition d'ouvrir son portefeuille", a-t-il raconté.