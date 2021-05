Entendre les cris des Belges après un an de confinement: voici l'oeuvre interactive visible à Bruxelles

Une fresque murale interactive est désormais visible sur la place de la Bourse à Bruxelles.

La fresque colorée "Let it all art" fait 50 mètres de long. Via les QR-codes présents sur le mur, le public découvre les cris des centaines de personnes qui ont participé à ce projet collaboratif artistique.

Les cris ont été récoltés après un an de confinement via la plateforme digitale LetItAllArt.be. Sur le site, les visiteurs pouvaient crier afin de libérer leurs sentiments négatifs et les transformer en quelque chose de positif : une œuvre d’art collective.

Gaëtan De Meulenaere, responsable du numérique pour une agence de publicité : "C’est vraiment le symbole de résilience des Belges. Elle a été faite à partir des cris de frustration d’un an de confinement des Belges et donc chacun avait sa petite œuvre unique qu’on a combiné."

Grâce à un algorithme qui a pris en compte leur volume, timbre et tonalité, chaque cri enregistré a été converti en une œuvre d'art que les passants peuvent découvrir grâce aux QR codes. La fresque est à découvrir jusqu'au 20 juin.