Entre 40 et 60 lits installés dans les espaces intérieurs du stade Roi Baudouin pour les personnes sans abri

La Ville de Bruxelles a décidé, à la demande de la Région, d'ouvrir une cinquantaine de places d'hébergement d'urgence pour personnes sans abri dans les espaces intérieurs du stade Roi Baudouin, indiquent lundi le bourgmestre Philippe Close (PS) et le Premier échevin Benoit Hellings (Ecolo). Les personnes sans domicile y bénéficieront d'espaces chauffés et de douches.

L'accueil est pris en charge par l'association Bruss'help et la Croix Rouge. Bruss'help et le service des sports de la Ville ont inspecté ce lundi après-midi le site et le mettront le plus rapidement possible en ordre d'utilisation pour accueillir les bénéficiaires. Concrètement, entre 40 et 60 lits y seront installés. Les sans-abris pourront ainsi profiter d’espaces chauffés, ainsi que des douches des différents vestiaires du stade. Des douches habituellement utilisées par les Diables Rouges. Tous les détails ne sont pas encore fixés.

Plan "Grand froid"

Cette action s'inscrit dans le plan "Grand froid" de l'association Bruss'help. Un plan qui a pour objectif d'assurer la prise en charge des personnes précarisées lorsque les conditions climatiques sont particulièrement difficiles à supporter. L'association a ainsi mobilisé la "réserve de protection civile" de la région de Bruxelles-capitale prévue dans le programme d'aide annuel d'urgence et d'insertion.

En plus du stade national, des gymnases, des gares et autres équipements collectifs sont sollicités pour permettre aux personnes les plus fragiles, particulièrement les familles, de trouver un abri. L'association a notamment demandé à ce que la gare du nord et la gare du midi restent accessibles de jour comme de nuit pour que les personnes puissent y trouver refuge.

Certaines structures d'hébergement augmentent leurs capacités d'accueil d'urgence dans cette optique. Le centre Poincaré du Samusocial a notamment annoncé que 25 places "Grand Froid" seraient mises à disposition. Douze centre de jour conventionnés s'adaptent également et augmentent leurs horaires et leurs activités. Bruss'help avait récemment annoncé une reconfiguration de l'aide pour que l'offre soit annuelle, contrairement aux anciens "plans hiver".

Les places d'hébergement, auparavant réservées aux cas d'urgence seront dorénavant accessibles en permanence. Le programme annuel prévoit 3.713 solutions d'hébergement pour les personnes sans solutions de logement. Face au contexte particulièrement sous tension (guerre en Ukraine, crise de l'énergie, crise de l'asile), l'association met l'accent sur plusieurs éléments tels qu'une intervention mobile d'aide par les acteurs reconnus (Samusocial, Diogène, IDR,...), un hébergement en priorité pour les personnes vulnérables et la poursuite des projets d'occupation temporaire de bâtiments vides.