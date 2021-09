Équipes mixtes, joueurs âgés de 55 ans et plus: ces seniors font du foot EN MARCHANT à Forest (vidéo)

C’est une équipe insolite qui a vu le jour à l’Union Saint-Gilloise : une équipe de foot en marchant. La discipline vient d’Angleterre et est réservée aux 55 ans et plus.

Le principe du foot en marchant est simple : des matches de deux fois 15 minutes sont joués sur un terrain de 30 mètres sur 15. Pas de gardien, les goals sont petits. L’avantage, c’est que c’est ouvert à tous puisqu’une préparation physique particulière n’est pas nécessaire. "Il y a de la convivialité, on s’amuse, on rigole, on ne se prend pas tout à fait au sérieux, sauf pendant les matchs", confie Marie-Jo, membre du club senior de Forest.

Au club de l’Union, on retrouve une trentaine de seniors de Forest, des hommes et femmes âgés entre 60 et 80 ans. Ils s’entrainent pendant 1h30 tous les jeudis matin au complexe sportif Bempt. L’objectif à terme, c’est de développer une équipe loisir et une équipe compétition. Comment être bon au foot en marchant ? Le coach Wouter Blockx donne ses conseils : "la technique, l’expérience, savoir se positionner, apparaître au bon moment devant le but".