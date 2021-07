Été catastrophique pour les hôtels bruxellois (seulement 20% des chambres occupés): ils lancent des super réductions

Cet été, comme plus tôt dans l'année, les hôtels de la capitale sont peu remplis (20%). Certains ont lancé une action de réduction pour attirer les visiteurs, coûte que coûte.

Un hôtel bruxellois 4 étoiles situé en plein coeur de la capitale propose une chambre spacieuse et familiale, avec salle de bain et petit déjeuner compris à 79 euros, soit la moitié du tarif normal. Cette promo coup de poing vise évidemment à attirer davantage de clients dans cet établissement qui a rouvert il y a un mois et demi environ et ne remplit ces chambres qu'à 15% seulement. "On travaille normalement avec une équipe de 10 personnes à temps plein. Mais actuellement, 6 sont en chômage temporaire", déplore le directeur du lieu.

Dans le centre-ville, un grand nombre d'hôtels reste fermé et le tourisme ne reprend pas. Seuls 20% des lits sont occupés dans un secteur qui dépend à 85% du tourisme international. Plus de 50 hôtels à 3, 4 ou 5 étoiles participent à une action de réduction de prix qui s'adressent exclusivement aux personnes qui ont un contact avec quelqu'un qui travaille dans le secteur hôtelier en Belgique. L'action durera jusqu'au 31 août.