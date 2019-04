Situation cocasse à Schaerbeek: des fosses d'arbres placées devant un garage et à un mètre d'un arbre (vidéo)

La réfection des trottoirs schaerbeekois a donné lieu à deux situations très étranges...

C'est une histoire belge comme on les aime… La commune de Schaerbeek s'est lancée dans la réfection des trottoirs de deux axes : l'avenue Eugène Demolder et l'avenue des Capucines. Mais les riverains ont relevé quelques anomalies. Exemple : une fosse d'arbre a été placée devant un garage, et une autre à près d’un mètre de l'arbre même.

Certains habitants sont amusés, d'autres énervés, mais pour l'échevin aux travaux public, Vincent Vanhalewyn, tout est sous contrôle.

Même si ces deux situations peuvent sembler absurdes, "elles sont le fruit d'un strict respect de la législation", a-t-il confié.

Dans le cas du garage, c'est en réalité le riverain qui est en infraction : "Ce n'en n'est pas un d'un point de vue urbanistique, donc la personne n'a pas le droit de bénéficier d'un garage", a expliqué l'échevin.

Concernant la fosse d'arbre placée à un mètre de l'arbre, c'est une situation temporaire : "La législation sur l'interdiction d'élagage et d'abattage des arbres en période de nidification ne nous a pas permis d'enlever l'arbre. Nous l'enlèverons après le 15 août, après cette période et nous replanterons un arbre pendant la période de plantation, en automne, dans la fosse juste à coté", a enfin expliqué Vincent Vanhalewyn.