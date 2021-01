Etterbeek: tous les élèves et enseignants du collège Saint-Michel testés jeudi et vendredi

L'ensemble des élèves et du personnel du collège Saint-Michel, à Etterbeek, n'ayant pas encore effectué de test ou ayant eu un premier test négatif subiront un test jeudi et vendredi, a annoncé mardi le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron.



Selon le ministre, le médecin inspecteur de la Commission Communautaire Commune a entendu l'inquiétude des bourgmestres (d'Etterbeek et de Woluwe, ndlr.) et analysé leur demande dans ce sens ainsi que les résultats de la section secondaire du collège Saint-Michel à la suite d'une première vague de dépistage des contacts. Il estime opportun d'adapter la stratégie habituelle de testing quant aux personnes à tester. En vue de contrôler au mieux la montée de l'épidémie, il a été proposé mardi matin au ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, de mettre en place un testing généralisé des élèves et du personnel, avec une volonté de contrôler le plus possible le virus. Les tests se dérouleront jeudi et vendredi pour se donner un maximum de chance de détecter les personnes infectées mais qui ne sont pas encore positives (la contamination potentielle ayant eu lieu au plus tard vendredi dernier, à J-7). Le service de promotion de la santé à l'école et la direction de l'école informeront les élèves sur les modalités pratiques.

"Dans le cas du collège Saint-Michel comme dans chaque situation repérée sur le territoire régional, nous mettons tout en place pour contrôler le virus. Cela passe notamment par l'action de nos agents de terrain ou par notre dispositif de dépistage des différents variants. Il est aussi important de travailler main dans la main avec les bourgmestres. Nous sommes à leur écoute et continuerons à l'être. Car c'est tous ensemble que nous vaincrons ce virus", a commenté mardi Alain Maron, annonçant l'organisation d'un tests généralisés à l'échelle du collège.

Le collège Saint-Michel à Etterbeek, où quatre professeurs ont été testés positifs au variant anglais du coronavirus, a décidé de fermer sa section secondaire pour une semaine au moins en raison d'une flambée de cas de coronavirus. Cette fermeture concerne 1.544 élèves et 160 professeurs. Quatre autres classes de maternelles et primaire dans deux autres écoles de la commune resteront également fermées cette semaine.

