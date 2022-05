Etterbeek: un hôtel a pris feu jeudi soir, les clients ont été évacués (photos)

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, jeudi soir vers 23h15, pour un incendie dans un hôtel situé place Jean Rey à Etterbeek. Les clients ont été évacués et ont été relogés dans un hôtel voisin de la même chaîne. Il n'y a pas eu de blessés.



"Une voisine de l'hôtel a signalé l'incendie en appelant notre cellule d'urgence au 112", a expliqué vendredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Immédiatement les moyens pompiers et médicaux adéquats ont été dépêchés sur place. L'incendie se situait dans une cour intérieure et se propageait via la façade au premier étage, avec un dégagement de fumée dans les couloirs", a-t-il indiqué. L'origine de l'incendie reste à déterminer, selon le porte-parole des pompiers.

Quant aux clients de l'hôtel, ils ont trouvé refuge dans une salle d'un hôtel voisin. Il n'y a pas de blessés à déplorer. Au total, quatre autopompes, deux camions-échelle, l'équipe SMUR de l'Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek et trois ambulances ont été mobilisés sur place. "À la suite du déclenchement des extincteurs automatiques, l'installation électrique de l'établissement est impactée et Sibelga a décidé de fermer l'arrivée du courant", a poursuivi Walter Derieuw.

"En concertation avec le responsable de l'hôtel et la police, la décision a été prise d'évacuer les résidents, de façon permanente, dans un hôtel voisin de la même chaîne. La migration, à pied, a été menée à bien, grâce à l'assistance de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles".