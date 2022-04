Etterbeek: un immeuble de 9 étages évacué pour un incendie

Un incendie s'est déclaré samedi aux petites heures dans un immeuble de neuf étages situé à Etterbeek, en région bruxelloise. Une patrouille de police dépêchée sur les lieux a été légèrement intoxiquée par les fumées alors qu'elle aidait les habitants à évacuer le bâtiment.

Le feu, accidentel et signalé vers 05h00 à la centrale d'urgence 112, a pris au septième étage de l'immeuble. Quatre membres de la police, présents en premier sur les lieux, ont commencé à évacuer les deux étages supérieurs. L'évacuation s'est bien déroulée mais de l'oxygène a dû être administrée aux quatre agents, légèrement intoxiqués. Ceux-ci n'ont toutefois pas dû se rendre à l'hôpital. "Quelqu'un a eu le bon réflexe de fermer la porte de l'appartement touché, circonscrivant la fumée et les flammes", a salué le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Une fenêtre a explosé sous l'effet de la chaleur et l'appartement est inhabitable.