Etterbeek: une cliente découvre une GRENOUILLE dans son sandwich (photo)

Une cliente de l'enseigne Panos a retrouvé mercredi une grenouille dans sa baguette, achetée dans le magasin de la chausée de Wavre à Etterbeek. Elle a partagé sa découverte sur le réseau social Twitter. avant de raconter sa mésaventure au magazine The Brussels Times.

Panos a confirmé avoir reçu une notification et un message contenant une photo de la baguette de la cliente. L'enseigne affirme prendre ce problème au sérieux et que les mesures nécessaires seront prises. Une procédure a été entamée mercredi. Panos a déjà pris contact avec l'exploitant du magasin, le responsable qualité de l'entreprise, le fournisseur des ingrédients de la baguette et la cliente. L'enseigne rappelle que sa politique en matière de qualité est stricte et qu'elle respecte les conditions de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

De son côté, l'Afsca a invité la consommatrice à porter plainte. "Ce qu'elle a fait", ajoute Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'Agence fédérale. "Les consommateurs peuvent toujours contacter le numéro vert, le 0800 13 550, ou déposer plainte via un formulaire en ligne. Si une plainte est introduite, les consommateurs sont toujours informés du suivi du dossier". En 2018, l'Afsca a enregistré 4.279 plaintes.



© Twitter @KimberleyAO