Une personne brûlée au visage dans un incendie à Etterbeek

Une personne a été brûlée et emmenée d'urgence à l'hôpital vendredi après-midi, suite à un feu de toiture dans une habitation située chaussée Saint-Pierre à Etterbeek. Les dégâts matériels sont importants et les pompiers étaient toujours sur place vers 14h00.

"Il s'agit d'un bâtiment de trois étages. Le feu a pris au dernier étage, où l'appartement est complètement sinistré, et dans le grenier. L'habitant de cet appartement a été transporté vers l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, avec des brûlures aux bras et au visage", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Celui-ci a ensuite précisé que les blessures de la victime étaient graves "mais non mortelles".

Les étages inférieurs ont également subi d'importants dégâts des eaux en raison des travaux d'extinction. "Le toit a été recouvert de bâches pour éviter d'autres dommages causés par la pluie. Le troisième étage et le grenier sont inhabitables. Les autres étages ont été libérés. Quant à la cause de l'incendie, elle reste à déterminer", a ajouté M. Derieuw.