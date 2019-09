Évacuation du bureau de poste de la place Keym à Boitsfort: une poudre blanche non identifiée s'est échappée d'un paquet

Les pompiers ont reçu, à 15h05, un appel du bureau de poste de la place Keym, à Watermael-Boitsfort, en région bruxelloise. "Un paquet s'est ouvert alors qu'il était manipulé et une poudre blanche non identifiée en est sortie", nous explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.



Les pompiers sont allés sur place et ont confiné les deux personnes qui sont entrées avec le paquet dans un local. Par mesure de précaution, ces deux personnes seront emmenées à l'hôpital en attendant que le produit soit identifié. Pour l'instant, elles ne présentent aucun symptôme de mal-être, nous indique le porte-parole.



Les autres personnes ont été évacuées.



Actuellement, la police et les pompiers sont sur place. Ils attendent l'arrivée de la protection civile.



©RTL INFO - Bruno Spaak