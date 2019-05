Alerte à la bombe à Bruxelles: la gare du nord évacuée, des tunnels fermés (vidéo)

Plusieurs personnes nous ont signalé, via le bouton orange Alertez-nous, une évacuation à la gare du Nord. "La gare du Nord est évacuée et les routes sont bloquées", nous écrit David. Selon des informations communiquées par la zone de police de Schaerbeek, il s'agit d'une alerte à la bombe reçue vers 13h40. Plus aucun train ne roule entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, rapporte Infrabel. La gare du Nord n'est momentanément plus desservie non plus par la Stib.

Les tunnels routiers ont également été fermés à la circulation. Toute la petite ceinture est bloquée, ce qui engendre des bouchons.