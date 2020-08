Evere: la surchauffe d'une batterie cause un l'incendie d'une maison

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, dimanche à 03h35, pour un incendie dans une maison située rue Frans Léon à Evere. Il est d'origine accidentelle et serait dû à la surchauffe d'une batterie en charge dans le garage de l'habitation. "Les occupants de la maison, des parents et leur fils de 15 ans, avaient déjà évacué à notre arrivée. Ils ont été examinés et soignés sur place par le médecin du SMUR. L'adolescent, intoxiqué par les fumées, a ensuite été emmené à l'hôpital", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"L'incendie faisait rage dans le garage de la maison unifamiliale. Il a été relativement vite maîtrisé mais le déblai a pris du temps car il y avait beaucoup d'objets divers stockés dans le garage, notamment des vélos électriques et des motos", a poursuivi Walter Derieuw.

L'origine du sinistre est accidentelle et probablement causée par la surchauffe d'une batterie en charge. Les pompiers conseillent d'ailleurs de charger, par exemple un vélo électrique, dans un local équipé d'un détecteur de fumée et d'exercer un contrôle régulier du chargement.L'incendie a mobilisé sur place 21 pompiers, le SMUR de l'Hôpital Militaire, Sibelga et la police de la zone Bruxelles-Nord, qui a établi un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours.